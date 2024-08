Die Woche vom 24.08.2024 bis 30.08.2024

Nach Anschlag in Solingen: Bundes-Regierung will Deutschland sicherer machen, Schwere russische Angriffe auf die Ukraine, Süd-See: Höchste Temperatur seit 600 Jahren

Die Themen diese Woche: Nach Anschlag in Solingen: Bundes-Regierung will Deutschland sicherer machen, Schwere russische Angriffe auf die Ukraine, Süd-See: Höchste Temperatur seit 600 Jahren, Pop-Band Oasis will nach 15 Jahren Pause wieder auftreten und In Paris haben die Paralympischen Spiele angefangen. nachrichtenleicht – der Wochenrückblick in einfacher Sprache. Mehr Nachrichten auf nachrichtenleicht.de