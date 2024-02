Die Woche vom 27.01. bis 02.02.2024

Viele Streiks in Deutschland, Gedenken an Holocaust, Schwere Vorwürfe gegen Hilfs-Organisation

Die Themen diese Woche: Viele Streiks in Deutschland, Gedenken an Holocaust, Schwere Vorwürfe gegen Hilfs-Organisation, Ungarn stimmt neuen Hilfen für die Ukraine zu, Weniger Musik auf Tiktok? und Karneval in Venedig hat begonnen. nachrichtenleicht - der Wochenrückblick in einfacher Sprache. Mehr Nachrichten auf nachrichtenleicht.de