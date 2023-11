Die Woche vom 04.11. bis 10.11.2023

Heftige Kämpfe im Norden vom Gaza-Streifen, Einigung beim Thema Migration, Erinnerung an 9. November

Die Themen diese Woche: Heftige Kämpfe im Norden vom Gaza-Streifen, Einigung beim Thema Migration, Erinnerung an 9. November, Viele Tote bei Erdbeben in Nepal, Streit in Hollywood beendet und DFB trennt sich von Voss-Tecklenburg. nachrichtenleicht - der Wochenrückblick in einfacher Sprache. Mehr Nachrichten auf nachrichtenleicht.de

