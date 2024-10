Die Woche vom 05.10.2024 bis 11.10.2024

Gedenken an den Terror-Angriff auf Israel, Kevin Kühnert hört als SPD-General-Sekretär auf, Deutsche Wirtschaft sehr schwach

Die Themen diese Woche: Gedenken an den Terror-Angriff auf Israel, Kevin Kühnert hört als SPD-General-Sekretär auf, Deutsche Wirtschaft sehr schwach, Zu wenige Medikamente in Kranken-Häusern und Nobel-Preis für Literatur. nachrichtenleicht - der Wochenrückblick in einfacher Sprache. Mehr Nachrichten auf nachrichtenleicht.de