Die Woche vom 08.07. bis 14.07.2023

NATO-Gipfel in Litauen, Europa-Parlament für Naturschutz-Gesetz, CDU hat neuen General-Sekretär

Die Themen diese Woche: NATO-Gipfel in Litauen, Europa-Parlament für Naturschutz-Gesetz, CDU hat neuen General-Sekretär, Heide Simonis gestorben, mehr Gewalt in Familien, Milan Kundera ist tot und Medaillen bei Para-WM. nachrichtenleicht - der Wochenrückblick in einfacher Sprache. Mehr Nachrichten auf nachrichtenleicht.de

NN