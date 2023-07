Die Woche vom 15.07. bis 21.07.2023

Getreide-Abkommen gestoppt, große Hitze in Süd-Europa, Erinnern an die Flut-Katastrophe

Die Themen diese Woche: Getreide-Abkommen gestoppt, große Hitze in Süd-Europa, Erinnern an die Flut-Katastrophe, Streik in Hollywood, Sängerin Jane Birkin gestorben und Frauen-Fußball-WM gestartett. nachrichtenleicht - der Wochenrückblick in einfacher Sprache. Mehr Nachrichten auf nachrichtenleicht.de

Nachrichtenredaktion