Die Themen diese Woche: Joe Biden verzichtet auf Kandidatur für US-Präsidenten-Amt, Palästinenser-Gruppen Fatah und Hamas wollen zusammen-arbeiten, Klima-Proteste an Flug-Häfen, Welt-Aids-Konferenz in München, Mehr als 1 Million Menschen feiern den CSD in Köln und Angelique Kerber beendet Tennis-Karriere. nachrichtenleicht - der Wochenrückblick in einfacher Sprache. Mehr Nachrichten auf nachrichtenleicht.de