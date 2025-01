Die Woche vom 04.01.2025 bis 10.01.2025

Trump löst mit Forderungen weltweit Sorgen aus, Rechte Partei könnte Regierung in Österreich anführen, Parteien starten in den Wahl-Kampf

Die Themen diese Woche: Trump löst mit Forderungen weltweit Sorgen aus, Rechte Partei könnte Regierung in Österreich anführen, Parteien starten in den Wahl-Kampf, Mehr rechts-extreme Straf-Taten, „Golden Globes“ verliehen und Österreicher Tschofenig gewinnt Vier-Schanzen-Tournee. nachrichtenleicht - der Wochenrückblick in einfacher Sprache. Mehr Nachrichten auf nachrichtenleicht.de