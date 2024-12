Diese Woche vom 07.12.2024 bis 13.12.2024

Macht-Wechsel in Syrien, Debatte über syrische Flüchtlinge, Neue Regierung in Brandenburg

Die Themen diese Woche: Macht-Wechsel in Syrien Debatte über syrische Flüchtlinge, Neue Regierung in Brandenburg, Kirche Notre Dame wieder eröffnet, Menschen mit Behinderungen verdienen oft weniger und Fußball-WM in Saudi-Arabien. nachrichtenleicht - der Wochenrückblick in einfacher Sprache. Mehr Nachrichten auf nachrichtenleicht.de