Die Woche vom 14.09.2024 bis 20.09.2024

Die Themen diese Woche: Tote und große Schäden bei Hoch-Wasser in Europa, Viele Explosionen in dem Land Libanon, Polizei-Kontrollen an allen deutschen Grenzen, CDU-Chef Merz wird Kanzler-Kandidat und Gebärden-Sprache soll Schul-Fach werden. nachrichtenleicht – der Wochenrückblick in einfacher Sprache. Mehr Nachrichten auf nachrichtenleicht.de