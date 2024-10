Die Woche vom 28.09. bis 04.10.2024

Iran greift Israel mit Raketen an, Wahl in Österreich, Strengere Regeln beim Bürger-Geld

Die Themen diese Woche: Iran greift Israel mit Raketen an, Wahl in Österreich, Strengere Regeln beim Bürger-Geld, -Förder-Schule gewinnt 100.000 Euro, Viele Tote durch Wirbel-Sturm Helene und Alexandra Popp verlässt National-Mannschaft. nachrichtenleicht - der Wochenrückblick in einfacher Sprache. Mehr Nachrichten auf nachrichtenleicht.de