Die Woche vom 29.10. bis 4.11.2022

Hilfe für Gas-Kunden, Wahl in Brasilien, viele Tote bei Halloween-Party

Die Themen diese Woche: Hilfe für Gas-Kunden, Wahl in Brasilien, viele Tote bei Halloween-Party, in Europa wird es wärmer, NSU-Akten im Internet und Ministerin reist nach Katar. nachrichtenleicht - der Wochenrückblick in einfacher Sprache. Mehr Nachrichten auf nachrichtenleicht.de

Nachrichtenredaktion