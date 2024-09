Die Woche vom 31.08.2024 bis 06.09.2024

Viele Stimmen für die AfD bei Landtags-Wahlen, Bei der Auto-Firma VW drohen Entlassungen, Polizei verhindert Terror-Anschlag in München

Erinnerung an ermordete Menschen mit Behinderung und Paralympische Spiele: Gold-Medaillen für Deutschland.