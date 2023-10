Die Woche vom 07.10.-13.10.2023

Terror-Angriff von der Hamas auf das Land Israel, Deutschland will Hamas-Organisation verbieten, Wahlen in Bayern und Hessen

Die Themen diese Woche: Terror-Angriff von der Hamas auf das Land Israel, Deutschland will Hamas-Organisation verbieten, Wahlen in Bayern und Hessen, Viele Tote bei Erd-Beben in Afghanistan und Turn-WM in Belgien. nachrichtenleicht - der Wochenrückblick in einfacher Sprache. Mehr Nachrichten auf nachrichtenleicht.de

Nachrichtenleicht