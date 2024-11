Die Woche vom 2.11. bis 8.11.2024

Regierungs-Krise in Deutschland, Trump wird Präsident von den USA, Schwierige Regierungs-Bildung in Sachsen

Die Themen diese Woche: Regierungs-Krise in Deutschland, Trump wird Präsident von den USA, Schwierige Regierungs-Bildung in Sachsen, Die Deutschen sind wieder glücklicher und Produzent Quincy Jones gestorben. nachrichtenleicht - der Wochenrückblick in einfacher Sprache. Mehr Nachrichten auf nachrichtenleicht.de