Die Woche vom 09.09. bis 15.09.2023

Die Themen diese Woche: Tausende Tote nach Überschwemmungen in Libyen, Erd-Beben in Marokko, Russland und Nord-Korea wollen zusammen-arbeiten, Vor einem Jahr: Beginn der Proteste im Iran, Bild von Van Gogh wieder da und Deutsche Basket-Baller sind Welt-Meister. nachrichtenleicht - der Wochenrückblick in einfacher Sprache. Mehr Nachrichten auf nachrichtenleicht.de

