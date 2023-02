Die Woche vom 11.02. bis 17.02.2023

Viele Flüge ausgefallen, CDU gewinnt Wahl in Berlin, Zukunfts-Zentrum wird in Halle gebaut

Die Themen diese Woche: Viele Flüge ausgefallen, CDU gewinnt Wahl in Berlin, Zukunfts-Zentrum wird in Halle gebaut, Menschen feiern Straßen-Karneval, Film-Festival in Berlin und Kritik an Club-WM in Saudi-Arabien nachrichtenleicht - der Wochenrückblick in einfacher Sprache. Mehr Nachrichten auf nachrichtenleicht.de

Nachrichtenredaktion