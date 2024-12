Die Woche vom 21.12. bis 27.12.2024

Die Themen diese Woche: Angriff auf Weihnachts-Markt in Magdeburg, der Papst wünscht den Menschen zu Weihnachten Mut zum Frieden, Gedenken an die Tsunami-Katastrophe, Spar-Plan für Auto-Hersteller VW, Forscher entdecken ein Baby-Mammut und Bayern München ist "Weihnachts-Meister". nachrichtenleicht - der Wochenrückblick in einfacher Sprache. Mehr Nachrichten auf nachrichtenleicht.de