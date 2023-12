Die Woche vom 23.12. bis 29.12.2023

Früherer Bundestags-Präsident Schäuble gestorben, Hoch-Wasser in Deutschland, Christinnen und Christen feiern Weihnachts-Fest

Die Themen diese Woche: Früherer Bundestags-Präsident Schäuble gestorben, Hoch-Wasser in Deutschland, Christinnen und Christen feiern Weihnachts-Fest, Russland: Alexej Nawalny in ein anderes Straf-Lager verlegt und Wieder mehr indische Tiger und Nashörner. nachrichtenleicht - der Wochenrückblick in einfacher Sprache. Mehr Nachrichten auf nachrichtenleicht.de