Die Woche vom 30.03. bis 05.04.2024

Die Themen diese Woche: Opposition in der Türkei erfolgreich bei Wahl, 7 Helfer im Gaza-Streifen bei Angriff getötet, Die NATO feiert ihren 75. Geburtstag, Cannabis rauchen ist in Deutschland jetzt erlaubt, Musiker gegen nachgemachte Lieder und Leverkusen und Kaiserslautern im DFB-Pokal-Finale. nachrichtenleicht - der Wochenrückblick in einfacher Sprache. Mehr Nachrichten auf nachrichtenleicht.de