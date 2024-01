Die Woche vom 13.01. bis 19.01.2024

Proteste gegen Rechts-Extreme und AfD, Probleme mit Schnee und Glatt-Eis, Trump gewinnt erste Vor-Wahl in den USA

Die Themen diese Woche: Proteste gegen Rechts-Extreme und AfD, Probleme mit Schnee und Glatt-Eis, Trump gewinnt erste Vor-Wahl in den USA, Kritik am Wort "Re-Migration" und Deutsche Hand-Baller in der Haupt-Runde. nachrichtenleicht - der Wochenrückblick in einfacher Sprache. Mehr Nachrichten auf nachrichtenleicht.de