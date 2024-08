Die Woche vom 17.08.2024 bis 23.08.2024

Die Themen diese Woche: US-Demokraten feiern Kamala Harris, Chefs von der Partei Die Linke hören auf, Wichtiges Urteil zu Nazi-Verbrechen Größte Messe für Computer-Spiele in Köln, In Getränken für Kinder ist zu viel Zucker und Manuel Neuer hört als National-Spieler auf. nachrichtenleicht – der Wochenrückblick in einfacher Sprache. Mehr Nachrichten auf nachrichtenleicht.de