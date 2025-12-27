Nachrichten in
Einfacher Sprache

Die Woche vom 27.12.2025 bis 02.01.2026
Menschen auf der ganzen Welt feiern Silvester, Russland behauptet: Die Ukraine hat ein Haus von Präsident Putin angegriffen, Proteste im Iran wegen Wirtschafts-Krise

Die Themen diese Woche: Menschen auf der ganzen Welt feiern Silvester, Russland behauptet: Die Ukraine hat ein Haus von Präsident Putin angegriffen, Proteste im Iran wegen Wirtschafts-Krise, „Das Kanu des Manitu“ ist der erfolgreichste Kino-Film des Jahres und Brigitte Bardot mit 91 Jahren gestorben. nachrichtenleicht - der Wochenrückblick in einfacher Sprache. Mehr Nachrichten auf nachrichtenleicht.de

Nachrichtenredaktion
Berlin, Germany - December 17, 2025: HAPPY NEW YEAR 2026 IN GERMANY, A festive New Year s greeting above the Brandenburg Gate in Berlin with fireworks and the inscription Happy New Year 2026. The image represents New Year s Eve, the turn of the year, and congratulations to Germany on the start of the new year and New Year s night. PHOTO MONTAGE *** FROHES NEUES JAHR 2026 in DEUTSCHLAND, Ein festlicher Neujahrsgruß über dem Brandenburger Tor in Berlin mit Feuerwerk und der Aufschrift Frohes Neues Jahr 2026. Das Bild steht für Silvester, den Jahreswechsel und Glückwünsche an Deutschland zum Start ins neue Jahr und der Neujahrsnacht. FOTOMONTAGE
