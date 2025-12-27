Die Woche vom 27.12.2025 bis 02.01.2026

Menschen auf der ganzen Welt feiern Silvester, Russland behauptet: Die Ukraine hat ein Haus von Präsident Putin angegriffen, Proteste im Iran wegen Wirtschafts-Krise

Die Themen diese Woche: Menschen auf der ganzen Welt feiern Silvester, Russland behauptet: Die Ukraine hat ein Haus von Präsident Putin angegriffen, Proteste im Iran wegen Wirtschafts-Krise, „Das Kanu des Manitu“ ist der erfolgreichste Kino-Film des Jahres und Brigitte Bardot mit 91 Jahren gestorben. nachrichtenleicht - der Wochenrückblick in einfacher Sprache. Mehr Nachrichten auf nachrichtenleicht.de