Die Woche vom Samstag 15.11.2025 bis 21.11.2025

Die Themen diese Woche: Deutschland gibt Geld für Schutz von Regen-Wald, Streit über die Rente in der Bundes-Regierung, Israel darf wieder Waffen aus Deutschland bekommen, Neuer Bahnhof in Stuttgart wird wird wohl noch später fertig, Bekannte Zwillinge Alice und Ellen Kessler gestorben und Deutschland darf bei der Fußball-WM 2026 mitspielen.