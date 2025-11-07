Die Woche vom 01.11. bis 07.11.2025

EU-Länder einigen sich auf Klima-Ziel, Gegner von US-Präsident Trump wird Bürger-Meister von New York, Russland greift die Ukraine mit vielen Drohnen und Raketen an

Die Themen diese Woche: EU-Länder einigen sich auf Klima-Ziel, Gegner von US-Präsident Trump wird Bürger-Meister von New York, Russland greift die Ukraine mit vielen Drohnen und Raketen an, In Deutschland leiten viel mehr Männer als Frauen eine Firma und Ayse Irem gewinnt deutsche Meisterschaft im Poetry Slam nachrichtenleicht - der Wochenrückblick in einfacher Sprache. Mehr Nachrichten auf nachrichtenleicht.de