Der Wochen-Rückblick in Einfacher Sprache

Die Woche vom 01.11. bis 07.11.2025
EU-Länder einigen sich auf Klima-Ziel, Gegner von US-Präsident Trump wird Bürger-Meister von New York, Russland greift die Ukraine mit vielen Drohnen und Raketen an

Die Themen diese Woche: EU-Länder einigen sich auf Klima-Ziel, Gegner von US-Präsident Trump wird Bürger-Meister von New York, Russland greift die Ukraine mit vielen Drohnen und Raketen an, In Deutschland leiten viel mehr Männer als Frauen eine Firma und Ayse Irem gewinnt deutsche Meisterschaft im Poetry Slam nachrichtenleicht - der Wochenrückblick in einfacher Sprache. Mehr Nachrichten auf nachrichtenleicht.de

Strommasten um das Kohlekraftwerk Niederaußem des Stromkonzerns RWE. (Symbolbild)
Trotz Rückgang der Treibhausgas-Emissionen ist das Klimaziel 2030 für Deutschland nicht zu schaffen. (picture alliance / Panama Pictures / Christoph Hardt)