Die Woche vom 25.10. bis 31.10.2025

Deutschland fordert Ende von der Gewalt im Sudan, Niederländer wählen neues Parlament, Mindest-Lohn steigt bald auf 14,60 Euro

Die Themen diese Woche: Deutschland fordert Ende von der Gewalt im Sudan, Niederländer wählen neues Parlament, Mindest-Lohn steigt bald auf 14,60 Euro, 7 Festnahmen nach Juwelen-Diebstahl im Museum Louvre und München will sich für die Olympischen Spiele bewerben nachrichtenleicht - der Wochenrückblick in einfacher Sprache. Mehr Nachrichten auf nachrichtenleicht.de