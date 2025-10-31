Der Wochen-Rückblick in Einfacher Sprache

Die Woche vom 25.10. bis 31.10.2025
Deutschland fordert Ende von der Gewalt im Sudan, Niederländer wählen neues Parlament, Mindest-Lohn steigt bald auf 14,60 Euro

Die Themen diese Woche: Deutschland fordert Ende von der Gewalt im Sudan, Niederländer wählen neues Parlament, Mindest-Lohn steigt bald auf 14,60 Euro, 7 Festnahmen nach Juwelen-Diebstahl im Museum Louvre und München will sich für die Olympischen Spiele bewerben nachrichtenleicht - der Wochenrückblick in einfacher Sprache. Mehr Nachrichten auf nachrichtenleicht.de

In this satellite photo provided by Planet Labs PBC, the area around the headquarters of the Sudanese military's 6th Division in el-Fasher, Sudan, is seen Sunday, Oct. 26, 2025. (Planet Labs PBC via AP)
Sudan (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Planet Labs PBC)