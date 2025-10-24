Der Wochen-Rückblick in Einfacher Sprache

Die Woche vom 18.10. bis 24.10.2025
Migration: Diskussion wegen Kanzler Merz, EU beschließt neue Strafen gegen Russland, Liefer-Probleme bei Computer-Chips

Die Themen diese Woche: Migration: Diskussion wegen Kanzler Merz, EU beschließt neue Strafen gegen Russland, Liefer-Probleme bei Computer-Chips, Vogel-Grippe breitet sich aus, Diebe stehlen Schmuck aus Museum in Paris und Deutschland gewinnt EM im Tisch-Tennis nachrichtenleicht - der Wochenrückblick in einfacher Sprache. Mehr Nachrichten auf nachrichtenleicht.de

Friedrich Merz (CDU), Bundeskanzler, aufgenommen bei einem Pressestatement vor der Kabinettsklausur in der Villa Borsig in Berlin, 30.09.2025.
Gibt es ein Problem im Stadtbild? Eine Aussage von Friedrich Merz zur Migration hat Empörung hervorgerufen. Der Bundeskanzler erhält aber auch Unterstützung. (picture alliance / photothek.de / Florian Gaertner)