Die Woche vom 18.10. bis 24.10.2025

Migration: Diskussion wegen Kanzler Merz, EU beschließt neue Strafen gegen Russland, Liefer-Probleme bei Computer-Chips

Die Themen diese Woche: Migration: Diskussion wegen Kanzler Merz, EU beschließt neue Strafen gegen Russland, Liefer-Probleme bei Computer-Chips, Vogel-Grippe breitet sich aus, Diebe stehlen Schmuck aus Museum in Paris und Deutschland gewinnt EM im Tisch-Tennis nachrichtenleicht - der Wochenrückblick in einfacher Sprache. Mehr Nachrichten auf nachrichtenleicht.de