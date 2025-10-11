Die Woche vom 11.10.2025 bis 17.10.2025

Die Themen diese Woche: Waffen-Ruhe im Gaza-Streifen und Geisel-Übergabe an Israel, Friedens-Nobel-Preis für María Corina Machado aus Venezuela, Koalition streitet über neuen Wehr-Dienst, Strengere Regeln bei Ein-Reise in die EU, Friedens-Nobel-Preis für María Corina Machado aus Venezuela, In Frankfurt ist Buch-Messe, Deutsche Fußballer gewinnen. nachrichtenleicht - der Wochenrückblick in einfacher Sprache. Mehr Nachrichten auf nachrichtenleicht.de