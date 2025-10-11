Der Wochen-Rückblick in Einfacher Sprache

Die Woche vom 11.10.2025 bis 17.10.2025
Waffen-Ruhe im Gaza-Streifen und Geisel-Übergabe an Israel, Friedens-Nobel-Preis für María Corina Machado aus Venezuela, Koalition streitet über neuen Wehr-Dienst

Die Themen diese Woche: Waffen-Ruhe im Gaza-Streifen und Geisel-Übergabe an Israel, Friedens-Nobel-Preis für María Corina Machado aus Venezuela, Koalition streitet über neuen Wehr-Dienst, Strengere Regeln bei Ein-Reise in die EU, Friedens-Nobel-Preis für María Corina Machado aus Venezuela, In Frankfurt ist Buch-Messe, Deutsche Fußballer gewinnen. nachrichtenleicht - der Wochenrückblick in einfacher Sprache. Mehr Nachrichten auf nachrichtenleicht.de

Menschen halten Israel-Flaggen in die Höhe und umarmen sich auf dem Platz der Geiseln in Tel Aviv, Israel (13.10.2025)
Die Hamas hat alle verbliebenen Geiseln an das Rote Kreuz übergeben, darunter auch mehrere Deutsch-Israelis. (AFP / AHMAD GHARABLI)