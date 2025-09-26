Der Wochen-Rückblick in Einfacher Sprache

Die Woche 20.09. bis 26.09.2025
Drohnen und russische Kampf-Flugzeuge über Europa, Frankreich, Groß-Britannien und Kanada erkennen Palästina an, Ex-Präsident von Frankreich muss ins Gefängnis

Die Themen diese Woche: Drohnen und russische Kampf-Flugzeuge über Europa, Frankreich, Groß-Britannien und Kanada erkennen Palästina an, Ex-Präsident von Frankreich muss ins Gefängnis, Fernseh-Sendung von Jimmy Kimmel in den USA läuft wieder und Gold-Medaillen für Deutschland bei der Para-Schwimm-WM. nachrichtenleicht - der Wochenrückblick in einfacher Sprache. Mehr Nachrichten auf nachrichtenleicht.de

NN
Polizisten stehen vor einem hohen Drahtzaun, der das Flugfeld des Kopenhagener Flughafens umgibt.
Polizei am Kopenhagener Flughafen. Wegen unidentifizierter Drohnen im Luftraum stand dort der Flugverkehr am Montagabend still. (imago images / TT / Johan Nilsson)