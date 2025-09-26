Die Woche 20.09. bis 26.09.2025

Drohnen und russische Kampf-Flugzeuge über Europa, Frankreich, Groß-Britannien und Kanada erkennen Palästina an, Ex-Präsident von Frankreich muss ins Gefängnis

Die Themen diese Woche: Drohnen und russische Kampf-Flugzeuge über Europa, Frankreich, Groß-Britannien und Kanada erkennen Palästina an, Ex-Präsident von Frankreich muss ins Gefängnis, Fernseh-Sendung von Jimmy Kimmel in den USA läuft wieder und Gold-Medaillen für Deutschland bei der Para-Schwimm-WM. nachrichtenleicht - der Wochenrückblick in einfacher Sprache. Mehr Nachrichten auf nachrichtenleicht.de