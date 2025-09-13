Die Woche vom 13.09.2025 bis 19.09.2025

Israel startet neue Boden-Offensive in Gaza, Bundestag beschließt Haushalt für 2025, Deutschland-Ticket wird teurer

Die Themen diese Woche: Israel startet neue Boden-Offensive in Gaza, Bundestag beschließt Haushalt für 2025, Deutschland-Ticket wird teurer, Ozon-Loch wird immer kleiner, Deutsche Basketballer gewinnen EM-Finale und Filme-Macher Robert Redford ist tot. nachrichtenleicht - der Wochenrückblick in einfacher Sprache. Mehr Nachrichten auf nachrichtenleicht.de