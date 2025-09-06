Die Woche vom 06.09.2025 bis 12.09.2025

Das Land Polen hat russische Drohnen abgeschossen, Bekannter Aktivist im Land USA erschossen, In London gibt es ein neues Bild von dem Künstler Banksy

Die Themen diese Woche: Das Land Polen hat russische Drohnen abgeschossen, Bekannter Aktivist im Land USA erschossen, In London gibt es ein neues Bild von dem Künstler Banksy, Bei einer Katastrophe brauchen Menschen mit Behinderung besonderen Schutz und Ticket-Verkauf für die Fußball-Weltmeisterschaft hat begonnen. nachrichtenleicht - der Wochenrückblick in einfacher Sprache. Mehr Nachrichten auf nachrichtenleicht.de