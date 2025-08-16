Die Woche vom 16.08.2025 bis 22.08.2025

Neue Gespräche über Frieden in der Ukraine, Israel will im West-Jordan-Land viele neue Wohnungen für jüdische Siedler bauen, Gewalt bei Demonstrationen im Land Serbien

Die Themen diese Woche: Neue Gespräche über Frieden in der Ukraine, Israel will im West-Jordan-Land viele neue Wohnungen für jüdische Siedler bauen, Gewalt bei Demonstrationen im Land Serbien, Früherer Verkehrs-Minister Andreas Scheuer angeklagt, Komplette Kirche in Schweden umgezogen, Die Computer-Spiele-Messe Gamescom hat begonnen, Feuerwehr aus Deutschland hilft im Land Spanien und Deutschland ist Europa-Meister im Hockey der Männer. nachrichtenleicht - der Wochenrückblick in einfacher Sprache. Mehr Nachrichten auf nachrichtenleicht.de