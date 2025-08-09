Die Woche vom 09.08.2025 bis 15.08.2025

Deutschland begrenzt Waffen-Lieferungen an Israel, Trump und Putin wollen über den Krieg in der Ukraine sprechen, Viele Wald-Brände im Süden von Europa

Die Themen diese Woche: Deutschland begrenzt Waffen-Lieferungen an Israel, Trump und Putin wollen über den Krieg in der Ukraine sprechen, Viele Wald-Brände im Süden von Europa, 23 Länder in Afrika kämpfen gegen die Krankheit Cholera, Viele Probleme mit dem E-Rezept und Fußballerinnen und Fußballer des Jahres gewählt. nachrichtenleicht - der Wochenrückblick in einfacher Sprache. Mehr Nachrichten auf nachrichtenleicht.de