Der Wochen-Rückblick in Einfacher Sprache

Die Woche vom 09.08.2025 bis 15.08.2025
Deutschland begrenzt Waffen-Lieferungen an Israel, Trump und Putin wollen über den Krieg in der Ukraine sprechen, Viele Wald-Brände im Süden von Europa

Die Themen diese Woche: Deutschland begrenzt Waffen-Lieferungen an Israel, Trump und Putin wollen über den Krieg in der Ukraine sprechen, Viele Wald-Brände im Süden von Europa, 23 Länder in Afrika kämpfen gegen die Krankheit Cholera, Viele Probleme mit dem E-Rezept und Fußballerinnen und Fußballer des Jahres gewählt.

Nachrichtenredaktion
Bundeskanzler Friedrich Merz schaut ernst
Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) gibt ein Statement ab beim Investitionsgipfel "Made for Germany" im Bundeskanzleramt. (picture alliance / dpa / Carsten Koall)