Die Woche vom 02.08.2025 bis 08.08.2025

Die Themen diese Woche: Brosius-Gersdorf will nicht mehr Verfassungs-Richterin werden, Gaza-Streifen: Videos von Geiseln sorgen für Empörung, In den USA gelten neue Zölle, Sozial-Verband kritisiert die Bundes-Regierung, Menschen erinnern an die Opfer von Atom-Bomben vor 80 Jahren und Thomas Müller wechselt in das Land Kanada.nachrichtenleicht - der Wochenrückblick in einfacher Sprache. Mehr Nachrichten auf nachrichtenleicht.de