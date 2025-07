Die Woche vom 12.07.2025 bis 18.07.2025

Die Themen diese Woche: Streit über Wahl von Verfassungs-Richterin, Neue Kämpfe in dem Land Syrien, Mehr Babys auf der ganzen Welt geimpft, Wenig Menschen mit Behinderung in Führung von Wohlfahrts-Verbänden, Schloss Neuschwanstein ist jetzt Welt-Kultur-Erbe und Schwimmer Florian Wellbrock ist Welt-Meister. nachrichtenleicht - der Wochenrückblick in einfacher Sprache. Mehr Nachrichten auf nachrichtenleicht.de