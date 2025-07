Die Woche vom 05.07.2025 bis 11.07.2025

Das Land Polen kontrolliert an der Grenze zu Deutschland, Bundestag berät über Haushalt, Viele Menschen sind bei Flut in dem Land USA gestorben

Immer mehr Menschen holen sich Lebens-Mittel bei den Tafeln, Märchen-Schloss Neuschwanstein nach 31 Jahren fertig renoviert und Immer mehr Mädchen und Frauen spielen Fußball.