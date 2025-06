Die Woche vom 21.06.2025 bis 27.06.2025

Zwischen den Ländern Israel und Iran gilt jetzt eine Waffen-Ruhe, Bundestag beschließt: Weniger Steuern für Unternehmen und Miet-Preis-Bremse, Die NATO will deutlich mehr Geld für ihre Verteidigung ausgeben

Die Themen diese Woche: Zwischen den Ländern Israel und Iran gilt jetzt eine Waffen-Ruhe, Bundestag beschließt: Weniger Steuern für Unternehmen und Miet-Preis-Bremse, Die NATO will deutlich mehr Geld für ihre Verteidigung ausgeben, Mehr Menschen mit Behinderung wehren sich gegen Benachteiligung, Preise für die besten Schüler-Zeitungen in Deutschland. nachrichtenleicht - der Wochenrückblick in einfacher Sprache. Mehr Nachrichten auf nachrichtenleicht.de