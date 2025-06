Die Woche vom 14.06.2025 bis 20.06.2025

Israel und Iran bekämpfen sich weiter, G7-Gipfel in Kanada, Soldaten feiern den 1. Veteranen-Tag

Die Themen diese Woche: Israel und Iran bekämpfen sich weiter, G7-Gipfel in Kanada, Soldaten feiern den 1. Veteranen-Tag, Weniger Wald-Brände in Deutschland, Klavier-Spieler Alfred Brendel ist tot und Handball: SC Magdeburg gewinnt Champions League. nachrichtenleicht - der Wochenrückblick in einfacher Sprache. Mehr Nachrichten auf nachrichtenleicht.de