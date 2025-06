Die Woche vom 07.06.2025 bis 13.06.2025

Israel greift den Iran an, Proteste in Los Angeles – Trump schickt Soldaten, Flugzeug in Indien abgestürzt

Die Themen diese Woche: Israel greift den Iran an, Proteste in Los Angeles – Trump schickt Soldaten, Flugzeug in Indien abgestürzt, Tote bei Amok-Lauf an Schule in Österreich, Bahn macht reservierte Plätze für Familien teurer und Kunst-Aktion erinnert an Reichstags-Verhüllung. nachrichtenleicht - der Wochenrückblick in einfacher Sprache. Mehr Nachrichten auf nachrichtenleicht.de