Die Woche vom 31.05.2025 bis 06.06.2025

Bundes-Kanzler Merz hat US-Präsident Trump getroffen, Rechter Politiker wird Präsident in Polen, Gericht sagt: Deutschland darf Flüchtlinge nicht an der Grenze abweisen

Die Themen diese Woche: Bundes-Kanzler Merz hat US-Präsident Trump getroffen, Rechter Politiker wird Präsident in Polen, Gericht sagt: Deutschland darf Flüchtlinge nicht an der Grenze abweisen, Immer mehr Menschen beschweren sich über Diskriminierung, Städte sollen Menschen besser vor Hitze schützen und Deutschland scheidet in der Nations-League aus.nachrichtenleicht - der Wochenrückblick in einfacher Sprache. Mehr Nachrichten auf nachrichtenleicht.de