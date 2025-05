Die Woche 24.05 bis 30.05.2025

Gericht in den USA verbietet Zölle, Deutschland kritisiert Regierung von Israel ungewöhnlich scharf, Karls-Preis für Chefin von der EU-Kommission

Die Themen diese Woche: Gericht in den USA verbietet Zölle, Deutschland kritisiert Regierung von Israel ungewöhnlich scharf, Karls-Preis für Chefin von der EU-Kommission, Es gibt immer weniger günstige Wohnungen in Deutschland, 2 frühere Manager von Volkswagen müssen ins Gefängnis, Berlin und Nordrhein-Westfalen haben Pläne für die Olympischen Spiele vorgestellt. nachrichtenleicht - der Wochenrückblick in einfacher Sprache. Mehr Nachrichten auf nachrichtenleicht.de