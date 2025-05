Die Woche vom 17.05.2025 bis 23.05.2025

Die Themen diese Woche: Viele politische Straf-Taten, Israel lässt wieder Lebens-Mittel in den Gaza-Streifen, Bundes-Wehr hat eine neue Einheit in dem Land Litauen, Der Sänger JJ aus Österreich gewinnt den ESC und Verein fordert mehr Medien-Angebote in unterschiedlichen Sprachen. nachrichtenleicht - der Wochenrückblick in einfacher Sprache. Mehr Nachrichten auf nachrichtenleicht.de