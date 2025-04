Die Woche vom 12.04.2025 bis 18.04.2025

Erd-Erwärmung ist in Europa besonders stark, SPD stimmt über Koalitions-Vertrag ab, Konferenz will Hilfe für Menschen im Krieg im Sudan

Die Themen diese Woche: Erd-Erwärmung ist in Europa besonders stark, SPD stimmt über Koalitions-Vertrag ab, Konferenz will Hilfe für Menschen im Krieg im Sudan, Neues Medikament gegen die Krankheit Alzheimer erlaubt, Schriftsteller Mario Vargas Llosa gestorben und Semechin und Engel sind Para-Sportler des Jahres. nachrichtenleicht - der Wochenrückblick in einfacher Sprache. Mehr Nachrichten auf nachrichtenleicht.de