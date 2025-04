Die Woche vom 04.04.2025 bis 11.04.2025

Die Themen diese Woche: CDU, CSU und SPD einigen sich auf Koalitions-Vertrag, Die USA verschieben neue Zölle, Anleger verlieren Geld an den Börsen, Fernseh-Sendung „Sehen statt hören“ feiert 50. Geburtstag, Info-Tafel erinnert an Special Olympics in Berlin und Thomas Müller hört bei Bayern München auf. nachrichtenleicht - der Wochenrückblick in einfacher Sprache. Mehr Nachrichten auf nachrichtenleicht.de