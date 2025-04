Die Woche vom 29.03.2025 bis 04.04.2025

Die Themen diese Woche: Die USA wollen neue Zölle, Helfer suchen in Myanmar weiter nach Überlebenden, Französische Politikerin Marine Le Pen verurteilt, Großes Treffen für Menschen mit Behinderung in Berlin, 1. Frau aus Deutschland ist in das Welt-All geflogen und Bielefeld und Stuttgart stehen im DFB-Pokal-Finale. nachrichtenleicht - der Wochenrückblick in einfacher Sprache. Mehr Nachrichten auf nachrichtenleicht.de