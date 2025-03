Die Woche vom 22.03.2025 bis 28.03.2025

Die Themen diese Woche: Im neuen Bundestag gibt es viel weniger Frauen als Männer, Journalist konnte geheimen Chat von Trump-Regierung mitlesen, Politiker beraten über Unterstützung für die Ukraine, In der Stadt Leipzig hat die Buch-Messe begonnen, Korallen-Riff in Australien in Gefahr und Deutsche Fußballer im Halb-Finale von der Nations League. nachrichtenleicht - der Wochenrückblick in einfacher Sprache. Mehr Nachrichten auf nachrichtenleicht.de