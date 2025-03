Die Woche vom 08.03.2025 bis 14.03.2025

Union und SPD verhandeln über Koalition, Diskussion um Waffen-Ruhe in der Ukraine, Viele Warn-Streiks in Deutschland

Die Themen diese Woche: Union und SPD verhandeln über Koalition Diskussion um Waffen-Ruhe in der Ukraine, Viele Warn-Streiks in Deutschland, Welt-Frauen-Tag: Situation für Frauen wird wieder schlechter und Frankreich: Politiker im Roll-Stuhl erreicht mehr Inklusion im Parlament. nachrichtenleicht - der Wochenrückblick in einfacher Sprache. Mehr Nachrichten auf nachrichtenleicht.de