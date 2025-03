Die Woche vom 01. bis 07.03.2025

Präsidenten von den USA und von der Ukraine streiten sich, Union und SPD wollen viele Schulden für Deutschland machen, SPD gewinnt Wahl in Hamburg

Die Themen diese Woche: Präsidenten von den USA und von der Ukraine streiten sich, Union und SPD wollen viele Schulden für Deutschland machen, SPD gewinnt Wahl in Hamburg, Mann fährt in Mannheim in Menschen-Menge und der Film "Anora" gewinnt 5 Oscars. nachrichtenleicht - der Wochenrückblick in einfacher Sprache. Mehr Nachrichten auf nachrichtenleicht.de