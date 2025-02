Die Woche 22.02 bis 28.02.2025

CDU-Chef Merz will bis Ostern Regierung mit SPD bilden, Ukraine und USA machen Rohstoff-Vertrag , 3-Parteien-Regierung in dem Land Österreich

Die Themen diese Woche: CDU-Chef Merz will bis Ostern Regierung mit SPD bilden, Ukraine und USA machen Rohstoff-Vertrag, 3-Parteien-Regierung in dem Land Österreich, Viele Menschen feiern Karneval und Fastnacht und DFB: Halb-Finale ist komplett. nachrichtenleicht - der Wochenrückblick in einfacher Sprache. Mehr Nachrichten auf nachrichtenleicht.de