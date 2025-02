Die Woche vom 15.02.2025 bis 21.02.2025

Die Themen diese Woche: Am 23. Februar ist die Bundestags-Wahl, USA und Russland verhandeln ohne die Ukraine, Hamas übergibt 4 tote Geiseln, Gedenken an den Anschlag von Hanau und Geld-Strafe im Kuss-Skandal. nachrichtenleicht - der Wochenrückblick in einfacher Sprache. Mehr Nachrichten auf nachrichtenleicht.de